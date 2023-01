L’acteur Adama Niane (Plus belle la vie, Sam, Lupin) est décédé à l’âge de 56 ans

L’acteur Adama Niane, qui a joué dans de nombreuses séries comme « Plus belle la vie » ou « Sam » est décédé à l’âge de 56 ans. Il a également fait plusieurs apparitions dans « Mystères », « Commissaire Moulin », « Julie Lescaut » et interprété Léonard dans Lupin.

C’est le réalisateur Olivier Abbou qui a annoncé la triste nouvelle ce dimanche : « C’est avec une immense tristesse que je viens d’apprendre le décès d’Adama Niane avec qui j’ai la chance de travailler sur les 2 saisons de Maroni et Furie. Nous ne nous sommes pas quittés pendant 4 ans, partageant des aventures humaines et artistiques intenses au bout du monde, en Guyane, à St Pierre et Miquelon et même à Lille (c’est dire !). Il était engagé, allumé, entier, talentueux, puissant. Il a été mon héros, un ami, un complice », écrit-il sur Instagram.