Deux maisons soufflées lors d’une explosion de gaz à Blegny: «J’ai cru que le toit nous tombait sur la tête»

« J’étais dans mon salon. Je m’étais endormi dans mon canapé en regardant la télévision et à 4 h 30 du matin, j’ai été réveillé par une terrible explosion », témoigne Hubert Lejeune, 80 ans, voisin des deux maisons qui ont été détruites lors de l’explosion survenue dimanche rue Nifiet, à Saive, sur la commune de Blegny. « Je me suis levé, je suis sorti et j’ai vu que les deux maisons avaient été soufflées. J’habite dans une maison qui me vient de ma mère et qui date de 1731 et elle a plutôt bien tenu le choc. Quelques mètres carrés de tuiles sont partis, ma porte d’entrée en chêne et deux de mes trois portes de garage ont été défoncées par le souffle et une de mes fenêtres a volé en éclats. »

Hubert au milieu des gravats. - A.B.