Le Château de Namur, avec son hôtel-restaurant, conserve le label Clé Verte /Green Key pour un an de plus. Ce label récompense et valorise les gestionnaires d’hébergement touristique (hôtels, gîtes...) pour leurs démarches en matière de respect de l’environnement.