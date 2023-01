David Goffin domine Mikael Ymer et remporte le BW Open de Louvain-la-Neuve

David Goffin a inauguré le palmarès du BW Open de tennis, le tournoi Challenger 125 de Louvain-la-Neuve. En finale de ce tournoi joué sur surface dure dans la salle du centre sportif de Blocry et qui est doté de 145.000 dollars, le meilleur joueur belge, 50e au classement ATP a livré son meilleur match de la semaine, joué une rencontre très convaincante et s’est imposé face au Suédois Mikael Ymer (ATP 69) en deux sets 6-4 et 6-1 après à peine 1h17 de jeu. Les deux joueurs les mieux classés présents dans le Brabant Wallon ne s’étaient jamais rencontrés.

Goffin décroche à 32 ans un 8e succès en Challenger, le premier depuis l’Ethias Trophy de Mons en 2014. Il avait auparavant gagné à Le Gosier et Orléans en 2012, à Eskisehir en 2013, à Scheveningen, Poznan et Tampere en 2014. L’actuel 50e mondial, qui progressera à la 41e place lundi dans le nouveau classement, complète un palmarès qui compte surtout 6 titres ATP (Kitzbühel et Metz en 2014, Shenzhen et Tokyo 2017, Montpellier 2021 et Marrakech 2022). Les 125 points ATP remportés ce dimanche sont son plus gros gain depuis les 250 unités octroyées le 10 avril de l’an dernier à l’occasion de sa victoire en finale de l’ATP 250 de Marrakech au Maroc.

Le Liégeois a d’emblée mis la pression. Lisant très bien le service du Suédois il s’empara du jeu initial (à la 6e balle de break) et confirma pour mener 2-0 puis 3-1 au marquoir. Face à un rapide Ymer qui renvoyait tout depuis sa ligne de fond, Goffin variait au mieux son jeu, tentait d’attirer son adversaire au filet mais celui-ci répondait et égalisait à 3-3. Goffin réagissait de la meilleure des manières et repassait en tête dès le jeu suivant (4-3) et reprenait deux jeux d’avance sur sa mise en jeu (5-3). Le N.1 belge concluait le premier set sur un excellent jeu de service et un ace (6-4) après 48 minutes.

Comme il l’avait lui-même reconnu, David Goffin est monté en puissance tout au long de la semaine. Mis en confiance par le gain du premier set, il ne relâcha pas sa pression et prenait là encore la mise en jeu d’Ymer (1-0). Le Scandinave était contraint de subir le jeu de son adversaire très en jambes. Il éprouvait toutes les peines à trouver des solutions, prenait des risques mais n’était pas payé après un nouveau break (3-0). Au changement de côté, Ymer alla s’asseoir sur le court plutôt que sur son banc. Sans doute y trouva-t-il un regain d’énergie. N’ayant plus rien à perdre, il prenait tous les risques et revenait à 3-1, service à suivre. Mais face à Goffin, ce n’était pas forcément un avantage. L’ancien N.7 mondial était « injouable » et reprenait ses distances (4-1) avant de décrocher la victoire.

Mikael Ymer, 69e mondial, qui avait dû disputer les qualifications après s’être inscrit trop tard pour figurer dans le tableau final, se consolera en atteignant lundi le meilleur classement de sa carrière à la 60e place.