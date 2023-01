Pro League: le Cercle de Bruges bat La Gantoise au terme d’une fin de match complètement folle et se hisse dans le top 8

Le Cercle de Bruges s’est imposé de justesse 3-2 face à La Gantoise dimanche après-midi dans le cadre de la 23e journée du championnat de Belgique de football. Une victoire qui permet aux Groen-zwart de se hisser dans le top 8, le Cercle pointant au 8e rang avec 33 points. La Gantoise est provisoirement 4e avec 38 points mais peut se faire dépasser par le FC Bruges (37 points) qui se rend dimanche à Zulte Waregem (18h30).

Les trois premiers buts sont tombés en l’espace de dix minutes autour de l’heure de jeu. Le Cercle menait 2-0 après une heure et les buts d’Ayase Ueda (58e) et Kevin Denkey (59e). Julien de Sart avait réduit le score à la 66e minute mais le score ne bougeant plus, on pensait se diriger vers une victoire brugeoise jusqu’à ce que Darko Lemajic n’égalise en toute fin de rencontre (90e).

La messe n’était toutefois pas encore dite : Jesper Daland trouvait le chemin des filets dans les arrêts de jeu (90e+4) et offrait les 3 points au Cercle, qui se retrouve à une 8e place qualificative pour les Europe playoffs, avec 1 et 2 points d’avance sur Saint-Trond et Louvain, qui se sont quittés dos à dos (1-1) ce weekend.