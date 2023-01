Un atelier autour du collage créatif à la bibliothèque de Waremme le 8 février

Le mercredi 8 février, de 13h30 à 16h30, la bibliothèque Pierre Perret de Waremme accueille Laurent Molet, bibliothécaire, animateur et artiste pour un atelier haut en couleurs !

Un mur un peu terne ? Une chambre d’enfant ou d’ado à redécorer ? Que vous préfériez les découper, les déchirer, sélectionnez vos papiers, assemblez vos images et amusez-vous à les faire parler. Inspiré du mouvement dada et le suréalisme, la technique du collage artistique peut amuser tout le monde, et ce dès sept ans.