Nous vous relations dans notre édition précédente le terrible drame qui a touché une famille d’agriculteurs leuzois. Ce samedi, des membres de la famille abattaient des peupliers sur une prairie récemment acquise, située chemin du Bois Périer à Leuze. Peu avant 15h, alors qu’ils arrivaient au dernier arbre à abattre, pour une raison que l’on ignore, ce dernier est tombé sur un petit garçon de cinq ans, Camille Boite.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés et un Smur et une ambulance ont été dépêchés sur les lieux. Les urgentistes n’ont rien pu faire pour sauver le petit garçon qui venait d’être écrasé par un arbre. L’enfant est malheureusement décédé sur le coup. La victime était présente sur place avec sa famille et sa grande sœur de six ans. L’assistante sociale de la police a pris en charge la famille et a fait son possible pour les aider.