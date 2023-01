Héloïse Blanchaert a su séduire le public dans l’émission The Dancer: «Je n’ai fait que pleurer!»

Dans « The Dancer », Héloïse Blanchaert tient le rôle de réceptionniste et séduit les téléspectateurs par sa sensibilité. Le 4e épisode des auditions est à découvrir ce mardi soir, sur La Une.

C’est un concept novateur et original. Il manquait une émission de danse en Belgique. J’ai l’impression qu’on a un peu fait le tour des émissions musicales. Notre pays regorge aussi d’excellents danseurs et il était temps de les mettre en lumière. Au-delà de la danse, les témoignages des candidats sont très touchants. Aucune histoire n’a été inventée, tout est vrai. Leur amour pour la danse est vraiment très fort. C’est parfois réconfortant pour les gens de pouvoir s’identifier à ces histoires.

Oui, je n’ai fait que pleurer mais la production a supprimé une grande partie des passages. J’ai toujours fait preuve de beaucoup d’empathie. C’est une qualité comme un défaut car je suis parfois en mode éponge. Je ne peux pas rester insensible quand une jeune fille de 16 ans me dit qu’elle s’est fait harceler à l’école. Les portraits ne durent que quelques minutes à la télévision mais je reste pendant près de 30 minutes avec les candidats. On discute énormément. Même s’ils me confient des choses très intimes, je ne veux pas tomber dans le larmoyant. Je veux surtout qu’on retienne le positif de leur parcours.