«Servant», saison 4: un final encore plus frissonnant pour la série de M. Night Shyamalan

Seuls trois épisodes ont été dévoilés, mais la saison 4 de « Servant » séduit déjà ! Lancée le 13 janvier dernier, l’ultime saison a reçu un accueil très enthousiaste, autant des fans de la première heure, que de la critique. Attendez-vous donc à une hausse considérable de tension, de brutalité, et même de chaos pour ces nouveaux épisodes, dans lesquels on ressent toujours quand même l’influence d’Alfred Hitchcock. Le créateur de la série, M. Night Shyamalan, a d’ailleurs cité ce dernier parmi les cinéastes qui l’ont inspiré à jouer sur la subtilité, tout comme Akira Kurosawa et Stanley Kubrick. « On ne peut pas faire dans l’excès, juste pour faire dans l’excès. (…) Ce qu’on fait dans le premier épisode de la saison 4, on ne peut le faire que parce que c’est la toute dernière saison. (…) Les enjeux et la violence indiquent que ce n'est pas durable. Les personnages vacillent. (…) On ressent cette inévitabilité du jeu de cartes qui va tomber. » a-t-il confié au média digital CBR.com.

Même refrain au niveau de l’intrigue, puisque la guerre entre Leanne (Nell Tiger Free) et la secte s'intensifie, faisant peser une menace bien au-delà de Spurce Street et de la ville de Philadelphie. Pendant ce temps, brisée, la famille Turner doit non seulement affronter le danger que représente Leanne, mais également la possibilité que Dorothy (Lauren Ambrose) soit en train de prendre conscience de la réalité. Tandis que le foyer des Turner s'effondre, les questions trouvent enfin leur réponse : qui est Leanne Grayson et qui est cet enfant ? Des mystères pas encore résolus et dont on espère découvrir la conclusion à l’issue des dix épisodes de cette saison ultime. Les sept restants seront dévoilés chaque vendredi sur Apple TV+, jusqu’au grand final du 17 mars.