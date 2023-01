Une institution d’Arlon va bientôt fermer ses portes: «Cela devient vraiment trop difficile...»

Située au centre d’Arlon, la boulangerie Van de Kerckhove était depuis toujours une véritable institution dans le chef-lieu. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin… Ce dimanche, la boulangerie a annoncé qu’elle fermerait ses portes d’ici la mi-février.

« Ce n’était pas vraiment prévu aussi vite mais les circonstances actuelles nous ont décidés dans ce choix. La boulangerie-pâtisserie, c’est un métier pas vraiment facile au départ et qui devient de plus en plus dur d’années en années. Du boulot, il y en a mais on ne suit plus avec le manque de personnel. C’est un métier qui n’attire plus », explique un post Facebook.