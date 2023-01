Le sentiment d’insécurité augmente en Wallonie picarde: le comportement des usagers de la route pointé du doigt

Concrètement, « un peu plus de 9 % des citoyens interrogés en 2021 se disent toujours et souvent en insécurité, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2018 », souligne le rapport des grandes tendances fédérales. « Au niveau régional, le taux d’insécurité est moindre en Flandre où seuls 6 % des citoyens se sentent en insécurité. À l’inverse, le sentiment d’insécurité est plus élevé en Wallonie, essentiellement en province de Hainaut où le taux atteint 15 %. Ce sentiment d’insécurité dépasse également les 15 % dans les grandes villes du pays. » En Wallonie picarde, ce sentiment d’insécurité semble moins important que la moyenne wallonne. En effet, parmi les communes et zones de police de la région ayant participé à l’enquête, soit les zones de police d’Ath, de Mouscron, des Collines, ainsi que la commune de Péruwelz, on constate que le nombre de personnes sentant toujours ou souvent en insécurité à augmenter partout. Mais ce seuil ne dépasse jamais les 15 % de la moyenne wallonne.

Il représente 13,38 % des 346 répondants vivant à Péruwelz (contre 7,04 % 2018), 12,66 % des 314 répondants de la zone de police de Mouscron (8,5 % en 2018), 11,53 % des 330 répondants de la zone de police des Collines (contre 8,68 % en 2018), et 9,82 % des 337 répondants de la zone de police d’Ath (3,47 % en 2018). Benjamin Martin, de la zone de police de Mouscron, souligne toutefois que ces données doivent être contextualisées. « Le sentiment d’insécurité, les résultats nationaux tendent à montrer que ça a augmenté, on va donc confronter cela avec le niveau provincial et le niveau régional. Mais une mise en contexte est nécessaire car s’ajoute à cela l’effet Covid. Au moment où le Moniteur a été réalisé, il y avait toute une série de mesures restrictives qui ont été prises par le gouvernement au détriment du citoyen, parfois. On doit mettre ces réponses en perspectives avec des axes de lecture qu’on doit encore établir. »

Les raisons principales de l’insécurité ne sont pas celles que l’on croit. - CH

Adapter l'action locale Lorsque l'on entend parler de sentiment d'insécurité, on envisage presque instinctivement la criminalité comme raison principale. Pourtant, cela ne semble pas être le cas ! Dans chacune des communes ou zones de police, c'est le comportement inapproprié des usagers de la route qui se place en tête. « On pourrait croire que c'est orienté vers les vols par exemple. Mais ce n'est pas le cas. En fait, les citoyens orientent beaucoup leur sentiment d'insécurité par rapport à la qualité de vie (nuisances, tapages…) », explique Julie Schaillee, directrice opérationnelle de la zone de police des Collines. Un constat corroboré par les grandes tendances fédérales. « La raison principale à l'origine de ce sentiment d'insécurité citée par les répondants est le comportement inapproprié des usagers de la route, notamment la vitesse excessive ou l'agressivité au volant. »