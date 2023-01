La Tournée minérale commence ce mercredi: vous êtes-vous déjà posé ces questions à propos de votre consommation d’alcool?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme chaque année en février, la Tournée minérale, soit un mois sans consommer d’alcool, fera des adeptes. Il a été prouvé que dès la seconde semaine sans alcool, l’impact est positif sur le foie et la digestion et que, dès la troisième semaine, votre sommeil s’améliore.

Qu’est-ce qu’une consommation raisonnable ? Deux verres par jour maximum, cinq jours par semaine, soit un total de 10 unités. Et deux jours par semaine où on ne consomme pas. Il est par ailleurs déconseillé de boire seul.

Bien sûr, certains diront qu’un petit verre par-ci par-là, entre amis, n’a jamais fait de mal à personne.

Une drogue très addictive

Pourtant, « l’alcool est une drogue », comme le rappelle le Dr Orban, généraliste et alcoologue. C’est même l’une des drogues les plus addictives. « L’alcool est un produit toxique pour l’organisme dès les premières gouttes. Il n’y a pas de dose qui ne soit pas toxique. D’ailleurs, on parle d’un usage à moindre risque, on ne parle pas d’un usage sans risque. Ça n’existe pas. L’alcool est à risque de toute façon », rappelait-il encore récemment sur les ondes de la RTBF.

Mais à quoi faut-il être attentif ? À quel moment sait-on que l’on a potentiellement un problème avec l’alcool ?