Thomas de Bergeyck débarque... sur France 2: «J’étais surpris que mon nom soit connu en France!» Thomas de Bergeyck sur France 2 ! Le journaliste de RTL était l’invité de Faustine Bollaert dans son émission « Ça commence aujourd’hui » qui avait pour thème la monarchie. L’enregistrement a eu lieu jeudi dernier. Il nous en parle. Thomas de Bergeyck. - D.R.

Par Thibaut Fassuleto

Comment vous êtes-vous retrouvé sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » ? France 2 m’a contacté parce qu’ils organisaient une émission sur les chroniqueurs royaux et les spécialistes des monarchies. J’ai été surpris car j’ignorais que mon nom était connu en France. Ils m’ont donc invité pour ça. L’enregistrement de l’émission s’est déroulé jeudi dernier.

Comment s’est passée la rencontre avec Faustine Bollaert ?

Faustine Bollaert a été d’un accueil incroyable. Elle est très professionnelle. Elle a un sens de l’écoute et de l’empathie, mais toujours avec un sourire et un recul suffisant pour rester journaliste à la place du journaliste. Elle connaît bien ses dossiers et elle est complètement impliquée dans son émission. Je suis très impressionné parce que pour préparer l’émission, son assistante m’a interviewé pendant une heure au téléphone afin de remplir les fiches de Faustine.

Quelle était l’ambiance sur le plateau ? C’était particulier parce qu’ils enregistrent quatre émissions sur la journée. Comme c’est une quotidienne, ils travaillent à flux tendu. Avant moi, l’émission avait pour thème « la vie dans la rue » et après moi, « les stars des années 90 ». L’enregistrement s’est déroulé dans les temps. J’ai trouvé que l’équipe de production était très professionnelle. On vous prend en charge du début à la fin. L’émission sera diffusée courant avril sur France 2, Sur le plateau, de quoi avez-vous parlé ? J’ai été invité pour parler de mon métier. J’ai eu droit à deux reportages sur moi. Ils avaient acheté des images à RTL. Le premier reportage concernait le premier grand mariage que j’ai commenté dans ma carrière, celui de Kate et William en 2011. Le deuxième concernait mes origines avec des photos de mes parents et grands-parents, car ma grand-mère a été la demoiselle de compagnie de la jeune princesse Joséphine-Charlotte de Belgique qui est devenue, par après, souveraine du Luxembourg et son frère, Baudouin, est devenu roi des Belges. C’était un moment très touchant où je voyais ma grand-mère sur un écran géant dans le décor. Ils m’ont mis à l’honneur et je ne m’y attendais pas du tout.