Pamela Anderson, la survivante, se raconte dans un documentaire touchant L’an passé, Disney revenait sur le scandale qui a brisé sa carrière avec la série « Pam & Tommy ». Aujourd’hui, Netflix rend hommage à la star avec un documentaire confession touchant. Nous l’avons vu !

Par Sigrid Descamps

En quelques mots, simples et directs, Pamela Anderson annonçait en mars dernier sur son compte Instagram sa collaboration avec Netflix : « Ma vie, un millier d’imperfections, un million d’idées fausses. Des souvenirs sombres, sauvages, oubliés... Je ne peux que vous surprendre. Pas une victime, mais une survivante. Et vivante pour raconter la véritable histoire ». Le résultat - à voir entre autres comme une réponse à la série « Pam & Tommy », réalisée sans son accord et diffusée sur Disney + à l’époque - sera dévoilé ce mardi sur la plateforme au logo rouge. Derrière ce projet, on retrouve cette fois Pamela Anderson elle-même, poussée par ses fils Dylan et Brandon Lee (ce dernier produit d’ailleurs lui-même le film) soucieux de montrer la femme qu’est vraiment leur mère.

Dès les premières minutes du documentaire, le ton est donné : l’actrice, en personne, reçoit l’équipe de tournage chez elle, à Vancouver, dans la maison où elle a grandi et où elle vit désormais près de ses parents ; au naturel, sans maquillage. Elle ouvre le feu en dévoilant des images d’archives : un séjour à Venise, durant lequel Tommy Lee, qui reste à jamais l’amour de sa vie, l’a demandée à nouveau en mariage. Des images qu’elle commente avec émotion, sans faux-semblants. Comme le reste…

Confessions intimes

Durant un peu moins de deux heures, les images - dont ses propres archives - et les mots - ses mots car depuis toujours, comme si elle sentait que plus tard, elle devrait se raconter, Pamela Anderson compile sa vie sur papier ; « Ma vie n’est qu’un bloc-notes (…). J’écrivais tout, comme ça, s’il m’arrive quelque chose, il y aura des preuves » - vont redessiner le parcours de cette femme, qui a sans cesse été aimée, adulée, mais aussi malmenée, humiliée, rabaissée, qui est souvent tombée et s’est toujours relevée.

Et ce dès l’enfance ; on découvre ainsi qu’élevée par un couple souvent en crise, elle a notamment subi les assauts sexuels de sa baby-sitter durant plusieurs années et qu’elle fut violée par un inconnu à 12 ans. « J’ai vécu des choses horribles », confie-t-elle. « Pendant ces moments traumatisants, je quittais mon corps et flottais dans mon propre monde. »

Des confessions intimes parmi d’autres qu’elle livre sans restriction, revenant successivement sur son éternelle attirance pour les mauvais garçons ; ses premières photos en tant que mannequin publicitaire, son expérience chez Playboy, qui l’a libérée de ses complexes, qui lui a permis de reprendre confiance en elle, d’assumer son corps et sa sexualité ; la fascination dérangeante exercée par sa poitrine - « J’ai toujours dit que ce sont mes seins qui ont eu une carrière, pas moi ! » - et les limites qu’elle aurait voulu y mettre, « Je voulais que l’on s’intéresse à autre chose que mon corps » ; ses rêves d’actrice et évidemment, le rôle de CJ dans « Alerte à Malibu » (un rôle qu’elle a décliné 11 fois avant d’accepter !), dont elle dévoile les coulisses et analyse le succès. Au même titre qu’elle reviendra sur le désastre que fut son film « Barb Wire » ou abordera avec fierté son combat pour la défense des animaux ou ses débuts à Broadway dans « Chicago ».

Une femme sans cesse amoureuse

Sa vie amoureuse est, évidemment, elle aussi, abordée. « J’adore être amoureuse, vulnérable », avoue-t-elle, évoquant Mario Van Peebles, Scott Baio (« Il était méchant avec moi »), Dean Cain, David Charvet, Kelly Slater (« il a été mon grand amour »), Kid Rock... Et bien sûr, Tommy Lee, qu’elle épousé quatre jours après l’avoir rencontré. « On ne se connaissait pas et ça a été une magnifique histoire d’amour (...) Un amour intense, explosif, à cœur ouvert ». Une relation passionnée, chahutée, houleuse aussi, marquée par le scandale autour de leur sextape privée, volée et rendue publique et par le procès humiliant qui s’ensuivit. Un épisode tragique qui brisa sa carrière, son couple, sa vie. Mais une relation durant laquelle elle donna également naissance à ses deux fils, les deux hommes qui comptent le plus dans sa vie désormais !

Le tout est commenté par Pamela Anderson avec émotion mais surtout, beaucoup de lucidité et d’humour. Sa capacité à prendre du recul et à s’amuser à ses dépens aura, on l’imagine, été une source de force inouïe qui, couplée à sa soif d’aimer et d’être aimée, l’a aidée à avancer à (sur)vivre et au final, à apprendre à s’aimer elle-même avant tout ! Vous croyiez connaître Pamela Anderson ? Vous allez seulement découvrir la femme qu’elle est vraiment et c’est touchant !