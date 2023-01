Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour les pompiers, il faut informer le grand public et le sensibiliser aux difficultés sur le terrain. « Une fois par semaine, jusqu’au 7 mars (NdlR : ils marcheront afin d’exprimer leur mécontentement lors d’une manifestation) nous distribuerons des tracts et des affiches, afin d’informer sur quatre grands thèmes concernant les zones de secours », explique le syndicaliste Bertrand André, dirigeant responsable au niveau de la CGSP-Admi.

Outre la question du bien-être des pompiers, le manque de personnel, les indemnités spéciales et les fins de carrière seront les autres axes sur lesquels les syndicalistes entendent rappeler leur mécontentement. Cette action sera menée par la CGSP, la CSC et leurs équivalents flamands (ACOD et ACV).