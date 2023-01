Près de 90.000 amendes dans le piétonnier chaussée d’Ixelles en 2022

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La chaussée d’Ixelles et ses voiries limitrophes sont devenues une zone d’accès limité (ZAL) ; autrement dit un piétonnier, entre 7 et 19h, 7 jours sur 7. Pour faire respecter cette interdiction d’accès aux automobilistes, des caméras ont été installées et elles flashent tous les contrevenants. Or, plus de 4 ans après le début des sanctions, le nombre d’automobilistes en défaut n’a toujours pas baissé.