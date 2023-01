P2C | Rémy Di Nolfo n’est plus le coach de Chapelle: «Il a remis sa démission à la surprise générale!» (Explications)

Fontaine 4

Chapelle 0

Les buts : 50e Neukermans, 52e Devos, 63e et 75e/pen. Ziat.

Après une première mi-temps serrée, Chapelle a totalement flanché dans le second acte à Fontaine (4-0), ce dimanche. La démission de leur entraîneur était peut-être dans les esprits des joueurs...

« Le coach Rémy Di Nolfo a remis sa démission vendredi soir à la surprise générale », nous a expliqué Bernard Braglia, manager général de Chapelle : « Nous ne nous y attendions pas du tout et vu les circonstances à 48 heures d’un match, j’ai coaché l’équipe. Nous avons contacté plusieurs personnes et un nouvel entraîneur sera désigné cette semaine. »

Et d’évoquer la défaite chez les Cloutiers : « Concernant le match, nous avons livré une très bonne première mi-temps. Personne n’aurait crié au scandale si nous avions mené. En seconde période, les distances entre les lignes étaient trop grandes, nous avons trop reculé et nous avons pris deux buts en deux minutes. L’expérience de Fontaine a fait la différence. Nous mangeons notre pain noir avec beaucoup d’absents pour le moment. Resinelli, notre gardien, s’est déboîté l’épaule et a été évacué en ambulance. Merci à tous les garçons qui étaient présents ce dimanche, même les blessés venus soutenir l’équipe. »