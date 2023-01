Prime Video: quoi de neuf à découvrir ce mois de février 2023?

Résumé : « Cœurs Noirs » suit un groupe des Forces Spéciales françaises, déployé en Irak, à la veille de la bataille de Mossoul, en octobre 2016. Les membres de ce commando ont pour mission de retrouver et exfiltrer la fille et le petit-fils d’un important Émir Français de Daech qu’ils ont capturé et qui ne coopérera avec eux qu’à cette condition.

« Somebody I Used to Know » (film) – le 10 février

Résumé : De passage dans sa ville natale, la workaholic, Ally, se souvient de sa jeunesse, de son ex-petit ami Sean, ce qui l’amène à remettre en question tous les choix qu’elle a faits depuis et la personne qu’elle est devenue, d’autant plus quand elle rencontre Cassidy, une femme qui lui rappelle la personne qu’elle était plus jeune.

Avec : Alison Brie, Jay Ellis, Kiersey Clemons

« Carnival Row » (saison 2 finale) – le 17 février

Résumé : Dans un monde fantastique où les humains et les créatures s’affrontent, la saison 2 de « Carnival Row » reprend alors que l’ancien inspecteur Rycroft Philostrate alias Philo enquête sur une série de meurtres horribles attisant les tensions sociales. Vignette Stonemoss et les Black Ravens complotent pour se venger de l’oppression injuste infligée par les dirigeants humains de Burgue, Jonah Breakspear et Sophie Longerbane. Tourmaline hérite de pouvoirs surnaturels qui menacent son destin et l’avenir de Carnival Row. Et, après avoir fui Burgue et à son frère Ezra, Imogen Spurnrose et son partenaire, Agreus Astrayon découvrent une nouvelle société radicale qui va bouleverser leurs plans. Les humains et les fées désormais divisés, et leur liberté mise en jeu, chaque héros devra faire face à des dilemmes impossibles et à des épreuves déterminantes dans la conclusion épique de la série.

Avec : Orlando Bloom, Cara Delevingne, Tamzin Merchant

« Star Trek : Picard » (saison 3 finale) – le 17 février

Résumé : Les nouvelles aventures de Jean-Luc Picard, capitaine de l’U.S.S. Enterprise dans la série Star Trek la nouvelle génération.

Avec : Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones

« Die Hart : le film » – le 24 février

Résumé : Une version fictive de Kevin Hart tente de décrocher le rôle de sa vie au sein d’un film d’action. De manière fortuite, il fait la connaissance d’un acteur spécialiste du genre. Cette rencontre va permettre à Hart de participer aux scènes d’action les plus extravagantes des nouvelles productions.

Avec : Kevin Hart, John Travolta, Nathalie Emmanuel

« The Consultant » (nouvelle série) – le 24 février

Résumé : Satire sur la relation épouvantable entre un employé et son patron, qui interroge sur ce que nous sommes capables de faire pour survivre. Engagé en tant que consultant à la rescousse de la société CompWare à la suite d’une importante fusion, M. Patoff commence peu à peu à diriger l’entreprise.

Avec : Christoph Waltz, Brittany O’Grady, Nat Wolff

