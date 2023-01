Des citoyens contre les 18 nouvelles maisons à Moustier

Lundi dernier, une réunion citoyenne était organisée à Frasnes-lez-Anvaing concernant la construction de deux lotissements de dix et huit habitations du côté de la Drève et des Communes, à Moustier. Cinq membres du comité de riverains, cinq membres de la commune et cinq personnes attachées à l’auteur de projet ont pu y assister. Mais cela n’a pas empêché d’autres Frasnois de venir protester contre la bétonisation des campagnes. « Cette rencontre fut sereine et nous avons pu, tous, défendre nos arguments. Nous avons le sentiment que nous avons été entendus, sans pour autant présumer de la suite. Merci à tout le monde pour la grande mobilisation qui s’est manifestée depuis le début pour défendre le caractère rural et convivial de nos hameaux », indiquent André, Thibault, Julien, Yannick, Luc et Michel, du comité de riverains.