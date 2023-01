Le narcoterrorisme est bel et bien ancré en Belgique: deux labos clandestins sont démantelés chaque mois!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne l’a lui-même reconnu récemment en commission de la Justice et l’a encore répété cette semaine : la Belgique est victime des narcoterroristes mais elle n’est pas un narco-État. « Dans un narco-État, on s’en prend au gouvernement, aux ministres, et ce sont les narcoterroristes qui prennent les décisions, le pouvoir. On parle donc plutôt de narcoterrorisme puisqu’ils utilisent des méthodes terroristes notamment envers les journalistes et le monde politique. »

Au-delà de la violence des règlements de comptes, des menaces et de l’exportation de drogues dures, il y a aussi cette criminalité qui s’organise pour fabriquer sa propre drogue en Belgique, souvent dans des endroits isolés.

Près de 120 laboratoires de drogues ont été découverts entre 2017 et 2022. La tendance s’est accélérée ces dernières années avec la découverte de 28 laboratoires en 2020, 27 en 2021 et 21 en 2022 (chiffres arrêtés à la mi-novembre). Soit une moyenne de deux laboratoires clandestins de fabrication de drogues de synthèse ou de cocaïne, démantelés chaque mois. C’est énorme.