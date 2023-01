P1 | Wouters fâché après la défaite de Soignies à Péruwelz (5-0): «Les joueurs n’étaient pas présents en tant qu’hommes»

Péruwelz 5 Soignies 0 Les buts : 2e Cortvrint, 15e, 49e, 66e et 84e Heddadji (5-0). Péruwelz : Lelièvre, Hennebicq, Berthe, Ruggeri, Delys, Delattre (65e Jean-Philippe), Milito, Wattier (82e Mincio), Cortvrint (77e Leleux), Heddadji, et Meziani (66e Bah). Soignies : Godeau, Lebrun, Kaminiaris, Sotgiu, Derwaduez, Amys, Janssens (65e Jordan), De Graeve (46e Cochez, 75e Belfiore), Desmecht (55e Nasca), Mittiner, Mszanecky. Cartes jaunes : Meziani, Delattre, Milito, Janssens, Nasca. Arbitre : M. Rochart.

Sébastien Wouters était en colère, ce dimanche, après la nette défaite des siens à Péruwelz (5-0). « On prend le premier but en tout début de match, sur un corner, alors que l’on sait que c’est comme ça que notre adversaire a marqué trois fois le week-end d’avant », peste le T1 de Soignies. « La mentalité, ce dimanche, ce n’est juste pas possible. C’est une équipe qui se trouve toujours beaucoup d’excuses. Jusque-là, on était ensemble. Mais abandonner comme on l’a fait dans ce match, ça ne peut pas arriver. La plupart des joueurs en sont conscients et c’est déjà une très bonne chose. On n’a pas le droit de lâcher prise comme ça. J’ai l’impression d’avoir vécu le même scénario qu’au Pays Blanc (NDLR : défaite 6-1 le 15 janvier). »

Le coach était d’autant plus désemparé qu’il sait de quoi ses joueurs sont capables. « J’ai rarement connu une dynamique aussi bonne en semaine. C’est un super-groupe. C’est ce qui rend ce genre de match totalement incompréhensible. Il faut croire que quand il manque une ou deux personnalités, on n’y arrive plus. Florue n’était pas là et c’est lui, habituellement, le boss sur le terrain. Ombessa est blessé depuis quelques semaines. Tout ça nous a causé du tort. Je suis très fâché parce qu’en tant qu’hommes, on n’a pas été présents. On ne peut pas accepter d’être ridicule comme ça. Mais je reste plus déterminé que jamais. On ne va pas rester là-dessus. »