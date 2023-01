D1A: Scott Parker décroche à Zulte sa première victoire à la tête du Club de Bruges

Grâce à Noa Lang (7e) et Hans Vanaken (45e+6), le Club Bruges a décroché son premier succès de l’année, 1-2 à Zulte Waregem, qui a terminé à dix suite à l’exclusion de Borja Lopez (85e), dimanche lors de la 23e journée de championnat de Belgique de football. Au classement, les Blauw & Zwart sont 4e (40 points) et le Essevee, qui a égalisé par Alioune Ndour (32e), est 16e (20 points).

A Zulte Waregem, Mbaye Leye a apporté trois modifications par rapport au match nul face à Westerlo: Lopez, Alessandro Ciranni et Jelle Vossen étaient présents au coup d’envoi. Par contre, Zinho Gano, blessé, et Bent Sormo étaient sur le banc. Ruud Vormer, qui appartient au Club Bruges, n’était pas opérationnel. Dans le camp brugeois, Scott Parker a surpris en alignant le duo Dedryck Boyata-Dennis Odoi dans l’axe de la défense à la place de Brandon Mechele et Abakar Sylla et en préférant Ferran Jutglà à Roman Yaremchuk en attaque. Un choix pertinent: après avoir passé Timothy Derijck, Jutglà a placé le ballon devant le but où Lang a surgi (7e, 0-1).Mais sur cette phase, Jutglà s’est blessé et a dû être remplacé par Yaremchuk (17e). Par la suite, Leye a modifié son occupation de terrain avec Novatus Miroshi à l’arrière, Ciranni à l’arrière latéral et Ndour à l’avant. Cette manoeuvre a connu un succès rapide puisque suite à un effort d’Alieu Fadera, le ballon est tombé dans les pieds de Ndour, qui a inscrit son deuxième but en championnat (32e, 1-1). L’attaquant sénégalais a eu une belle occasion de signer un doublé mais Simon Mignolet a détourné son tir en première intention (41e). Le Club a alors pressé Zulte contre son but et a forcé deux corners de suite. Sur le second, Bjorn Meijer a détourné le ballon de la tête pour Vanaken, qui a frappé à bout portant (45e+6, 1-2).

Le début de la seconde période a été à l’avantage du Essevee, qui a semé la panique chez les Blauw & Zwart grâce à Christian Brüls, auteur de deux bons services (50e, 51e), et à Vossen dont l’envoi a heurté le poteau (57e). Pour contrer les volontaires Waregemois, le coach brugeois a effectué un triple changement avec Kamal Sowah, Mats Rits et Sylla à la place de Yaremchuk, Casper Nielsen et Boyata (75e). Tout cela n’a pas décrispé les Brugeois, qui ont malgré tout mis fin à une série de sept matchs sans victoire.