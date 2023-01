Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

JS Tamines 0

Onhaye 2

Les buts : 40e et 78e Lorenzon. JS Tamines : Aromatario, Mariano, Boukamir, Leemans, Piret (76e Bulfon), Lamort, Charlier (82e Becquevort), Mwemwe (82e Kabeya-Devillers), Caio (65e Gahouchi), Katuma, Pale Mone. Onhaye: De Vriendt, Teklak (86e Lizen), Granville, Fastrez, Bastin, Gall, Lambert, Gilain, Bouterbiat (57e Guiot), Guerri (73e Kembi), Lorenzon (86e Delplank). Carte jaune : Charlier. Arbitre : M. Meys .

Pour ce déplacement en terre sambrienne, Lionel Brouwaeys décide de remettre Gaetan Gall au milieu et fait glisser Josué Bastin back gauche. « On savait que Tamines allait jouer en 4-4-2 mais avec deux flancs très offensifs, on voulait donc éviter les dédoublements alors qu’on savait aussi qu’il y allait avoir des diagonales de leur part pour faire tourner le jeu », explique le coach walhérois qui a choisi de laisser le jeu aux Taminois pour miser sur les contres via ses vifs ailiers Bouterbiat et Guerri.