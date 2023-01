Une rencontre exceptionnelle avec l’écrivain autiste Josef Schovanec organisée à Crisnée

Après une enfance et une adolescence particulièrement difficiles, il pense que les voyages lui ont sauvé la vie. Et il a un mot pour ça : la voyagothérapie. Aujourd’hui diplômé de Sciences Po Paris, Docteur en philosophie et en sciences sociales, spécialisé dans les religions et les cultures d’Asie centrale, Josef est un écrivain nomade qui ne cesse de militer pour la dignité des personnes avec autisme.