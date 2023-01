Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1 « On dirait que les dirigeants du Sporting veulent vite récupérer leur argent… »

« Confrontés à des soucis offensifs quasi inextricables, les Mauves ont avec courage préservé un point face à l’une des équipes les plus solides du pays. Certes. Mais au-delà du match contre l’Antwerp, au contenu assez pauvre, c’est la politique globale du Sporting d’Anderlecht que je ne comprends pas, que je ne comprends plus. Depuis le départ de Vincent Kompany, sincèrement, j’ai perdu le fil… Pour preuve, le transfert de Julien Duranville vers Dortmund, pour une bonne douzaine de millions. À 16 ans, alors qu’il n’a joué quelques rares matches de D1, 340 minutes au total. Un club tel qu’Anderlecht devait utiliser et faire grandir ce joueur très talentueux, qui serait parti dans deux-trois ans pour trois fois cette somme ! Parce que Duranville vaut assurément trois fois ce montant de transaction ! J’ai vraiment l’impression que certains dirigeants du Sporting cherchent à récupérer leur argent au plus vite, en urgence. C’est une gestion à courte vue. Je n’ai joué que deux saisons à Anderlecht mais, honnêtement, tout cela fait mal… Je n’ose imaginer ce que ressentent d’anciens Mauves, de cœur et de tripes, qui ne doivent plus reconnaître leur Sporting… »