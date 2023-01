Le choc en France: quatre personnes, dont trois enfants, sont décédées dans l’incendie de leur maison

La maison touchée par l’incendie « était occupée par une famille composée d’un couple et de quatre enfants âgés de 13, quatre, trois et deux ans », indique dans un communiqué la procureure de la République de Laval, Anne-Lyse Jarthon.

L’homme a quant à lui été « héliporté en état d’urgence absolue et son pronostic vital est engagé », précise le communiqué. D’importants moyens de secours ont été déployés et plusieurs heures ont été nécessaires pour maîtriser et faire cesser l’incendie, ajoute le parquet.