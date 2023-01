Annie Wersching, connue pour ses rôles dans «24 Heures Chrono» et «Vampire Diaries», nous a quittés à l’âge de 45 ans L’actrice américaine Annie Wersching est décédée ce dimanche 29 janvier. Elle était âgée de 45 ans.

Par la rédaction

Le monde du petit écran est en deuil ce lundi matin. Via l’un de ses représentants qui s’est exprimé auprès du média Deadline, nous apprenons la mort d’Annie Wersching. L’actrice américaine était connue pour ses rôles dans les séries « 24 Heures Chrono » ou encore « Vampire Diaries ». Elle avait aussi joué dans la série « Star Trek : Picard », « The Rookie », et, pour les fans de jeux vidéo, prêté sa voix à Tess dans « The Last Of Us ».

« Il y a un trou caverneux dans l’âme de cette famille aujourd’hui. Mais elle nous a laissé les outils pour le remplir. Elle a trouvé l’émerveillement dans le moment le plus simple. Elle n’avait pas besoin de musique pour danser. Elle nous a appris à ne pas attendre que l’aventure vienne nous chercher. ‘Va la chercher. Elle est partout. Et nous la trouverons. Pendant que je conduis nos garçons, les véritables amours de sa vie, dans l’allée et la rue sinueuses, elle aurait crié ’AU REVOIR !’ jusqu’à ce que nous soyons hors de portée de voix et dans le monde. Je l’entends encore sonner. Au revoir ma Buddie. ‘Je t’aime petite famille… », a écrit son mari Stephen Full dans un communiqué annonçant son décès.

Annie Wersching laisse derrière elle son époux et leurs trois garçons. L’actrice était âgée de 45 ans.