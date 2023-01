Boxe thaï : le DC Boxing à l’honneur ce lundi soir sur Télésambre

La boxe thaïlandaise a résolument le vent en poupe dans notre région et bien au-delà. Les galas font recette et les clubs croulent sous les demandes dans toutes les catégories, vétérans et femmes y compris. Le phénomène méritait donc bien un petit coup de projecteur ciblé et détaillé avec de chouettes reportages de terrain.

C’est ce qu’ont fait nos confrères de Télésambre avec une émission spéciale consacrée à un club de Jumet, le DC Boxing. Christophe Dehout et ses boxeurs seront donc à l’honneur en boucle ce lundi soir dans Tous Terrains Le Club, dont ce sera la première édition en 2023.

Notre édito en plateau

Pour rappel, il s’agit d’une déclinaison mensuelle de l’émission hebdomadaire sportive du lundi en partenariat avec notre journal. A ce titre, notre journaliste Manu Salvé, qui suit les différentes disciplines pugilistiques depuis très longtemps, interviendra en fin d’émission pour l’édito de La Nouvelle Gazette.

Il décernera ainsi une sorte de feu vert ainsi qu’un feu rouge à la discipline en général. Et puis, ce mardi, via nos différents supports, nous reviendrons sur l’actualité du DC Boxing et de ses combattants avec notamment un beau gala qui se prépare...

L.R.