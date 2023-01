Classement ATP: Djokovic retrouve la place de Nº1 mondial, Goffin aux portes du top 40

Novak Djokovic a retrouvé lundi la place de N.1 mondial du tennis. Le Serbe, lauréat dimanche à Melbourne de son 10e Open d’Australie, aborde sa 374e semaine au sommet, nouveau record. Il entame à 35 ans sa 7e période en tant que meilleur joueur de la planète. Il avait occupé cette place tant convoitée la première fois le 4 juillet 2011. L’homme qui compte désormais 22 titres en Grand Chelem avait cédé cette place le 12 juin dernier au Russe Andrei Medvedev.

Il a délogé lundi le jeune Espagnol Carlos Alcaraz qui n’a pas disputé le tournoi de Melbourne en raison d’une blessure qui l’avait déjà privé en fin de saison dernière du Masters. Il est désormais deuxième du classement.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, battu en finale à Melbourne, gagne une place et se retrouve troisième. Il égale son meilleur classement atteint le 9 août 2021. Le Norvégien Casper Ruud a reculé d’un rang et occupe la 4e place. Le Russe Andrei Rublev complète le top 5 après avoir gravi un échelon.

Le grand perdant de la quinzaine australienne est Rafael Nadal. Tenant du titre en Australie et éliminé dès le 2e tour, l’Espagnol recule de la 2e à la 6e place.

Demi-finaliste « down under », le Russe Karen Kachanov a signé la plus belle progression du top 20. Il a bondi de 7 places et se retrouve 13e.

L’Américain Tommy Paul a profité de sa demi-finale pour découvrir à 25 ans le top 20, à la 19e place. Il n’était que 35e il y a deux semaines. Deux autres joueurs qui ont atteint les quarts de finale à l’Open d’Australie ont bien progressé au classement mondial : le Tchèque Jiri Lehecka est désormais 39e (+32) et l’Américain Ben Shelton 44e (+45).

David Goffin a lui bien rebondi après son forfait de dernière minute en Australie. Sa victoire dans le premier BW Open dimanche lui a rapporté 125 points et permis de gagner 9 places dans la hiérarchie. Il figure au 41e rang. Il n’avait plus été aussi biene classé depuis le 13 juin 2022 (39e). Les autres Belges ont aussi bien profité du Challenger de Louvain-la-Neuve. Ils ont presque tous progressé au classement ATP. Zizou Bergs est 115e (+15), Joris De Loore 211e (+8), Kimmer Coppejans 215e (+5), Michael Geerts 248e (+4) et Gauthier Onclin 264e (+74). Seul Raphaël Collignon n’a pas suivi cette tendance. Il occupe la 268e place (-6).