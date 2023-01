Édito: menaces de mort, non à la banalisation

Réfléchissons deux minutes à la violence qui se cache derrière ces quelques mots. Menacer de mort est devenu presque banal. Comment en est-on arrivé là? Les responsables semblent tout trouvés: les réseaux sociaux. Aujourd’hui, on peut insulter, dénigrer, faire de l’attaque ciblée un outil de déstabilisation, démolir systématiquement un adversaire politique, parfois même quand il fait partie d’une même majorité. On peut pousser au suicide un camarade de classe, menacer des pires sévices (viols, tortures) des inconnus sous prétexte qu’ils ont le toupet d’avoir un avis différent. Des groupes d’anonymes se spécialisent dans le harcèlement en meute dont les femmes et des minorités sont les principales victimes.

Une personne qui reçoit une menace de mort, c’est toujours du sérieux. Et pourtant, si c’est un ministre comme c’est le cas de Christophe Collignon, on dira que, ben oui, c’est une personne exposée, un personnage public, ça paraîtra presque normal. Aujourd’hui, on en est là. Menacer quelqu’un de mort s’est banalisé.

Il serait abusif de faire porter toute la responsabilité aux réseaux, c’est un phénomène bien plus large, une perte de valeurs, de respect, une haine sourde et permanente de l’autre auxquels on assiste. Mais ils sont une formidable caisse de résonance aux opinions haineuses et, à cet égard, ont une influence délétère sur des esprits faibles qui se sentiraient légitimes pour passer à l’action. Non, une menace de mort n’est pas quelque chose de banal. Par contre, les personnes qui la pratiquent sur les réseaux jouissent d’une impunité quasi totale. Puisque les plates-formes refusent d’intervenir, parce que la haine engendre du trafic et donc des revenus, c’est au législateur et, d’abord, à la justice de mettre fin à cette impunité. Avant que les menaces se transforment en gestes fatals.