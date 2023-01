Des vestiges d’habitats gaulois découverts à l’entrée de Gueux, près de Reims

Pendant près de cinq mois, ce sont 3 hectares qui ont été creusés, étudiés, explorés à la loupe, de la pelleteuse au pinceau. « Nous étions en permanence six archéologues et souvent accompagnés d’un topographe ou d’un anthropologue », indique Sidonie Bündgen, docteur en archéologie.

D’ici quelques mois, des maisons au confort moderne se construiront exactement là où se tenaient, il y a environ 2 000 ans, des habitations bien plus rudimentaires, faites de bois et de terre. À l’entrée de la commune de Gueux, située à une douzaine de kilomètres à l’ouest de Reims, à l’emplacement du futur lotissement (lire par ailleurs), il ne reste plus rien en apparence de cette occupation gauloise. Mais sous l’ancien champ, les archéologues ont découvert de nombreux vestiges. Le chantier de fouilles, qui a débuté le 25 juillet dernier, s’est terminé mi-décembre.

1. Une voirie antique

Cette première partie est située le long de l’actuelle rue du Moutier, qui dessert la maison médicale ou encore le complexe sportif. Ici, c’est justement une voirie antique, datant du IIe siècle après J.-C., qui a été mise au jour. Les fouilles ont révélé une partie empierrée, soit l’ancienne route, des fossés, dont certains permettant l’évacuation des eaux pluviales, et une série d’ornières.

« L’un des fossés a servi de dépôt de céramiques, des vases complets, d’autres écrasés et éparpillés. On y a aussi retrouvé un peu de monnaies et des semelles de chaussures, pleines de clous, poursuit l’archéologue. Il s’agissait sans doute d’un marqueur cadastral, probablement pour borner des parcelles, montrant sans doute un geste cultuel, comme une offrande à une divinité, un peu comme les calvaires de nos jours. »

2. Une sépulture collective dans un ancien silo

Une deuxième zone a révélé les fondations d’une série de petits bâtiments gaulois. « Cette fois, c’est plus ancien. On se situe dans la période gauloise, entre 250 et 180 avant notre ère », précise Sidonie Bündgen. Ne subsistent de ces fragiles habitats faits de bois et de terre que les trous des poteaux.

Les fossés dessinés autour ont par chance parfois servi de poubelles « très intéressantes aujourd’hui car porteuses d’informations ». Un puits et deux silos enterrés ont été également excavés. « Ces silos de forme conique et creusés dans la craie servaient pour le stockage des céréales. L’un des deux a été abandonné pour être utilisé comme tombe collective. Car nous y avons retrouvé trois individus ainsi qu’un cochon, en type d’offrande. »

3. Des dépotoirs et des fours

Un autre série de bâtiments a été trouvée dans la troisième zone. « Il s’agit d’un seul habitat, plusieurs fois remanié, constitué là encore de terre et de bois, qui date de – 50 à 30 après J.-C. Il faut imaginer qu’à l’époque, les bâtiments avaient une durée de vie de 50 ans maximum. Il a donc été plusieurs fois reconstruit au sein d’un enclos entouré de fossés. » En plus « des centaines de trous de poteaux », les traces d’un puits, de dépotoirs et plusieurs petits fours, « peut-être liés à du petit artisanat », ont été retrouvées.

Dans et à côté desquels gisaient « pas mal d’outillages lithiques », comprenez des meules et autres aiguisoirs en pierre, et du « mobilier métallique », comme des fibules, ces agrafes qui maintenaient les vêtements, des accessoires aujourd’hui remplacés par des boutons.

4. Des stèles et des silex

Dans la dernière partie, les trouvailles sont bien plus anciennes : elles remontent au néolithique, soit de -5000 à -2000. « On a retrouvé un lot de silex taillés et même des éléments encore plus anciens, du paléolithique. »