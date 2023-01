Après 4 mois de réparation, l’ordinateur portable acheté chez MediaMarkt ne fonctionne toujours pas: «Quand j’ai voulu vérifier chez moi…»

En septembre 2020, Goele achète un ordinateur portable de la marque HP chez MediaMarkt. Coût de la dépense ? 575 euros. Deux ans plus tard, soit en septembre dernier, la Belge est obligée de l’emmener en réparation. « Chance » pour elle, cela intervient juste avant que la garantie du PC n’expire. Si elle pensait que la réparation allait se faire rapidement, cela n’a vraiment pas été le cas.

« Nous sommes maintenant à la fin du mois de janvier et mon ordinateur portable a été pris en main plusieurs fois mais n’est toujours pas réparé (…) Parfois, je me demande s’ils ont fait quoi que ce soit à ce sujet », déplore Goele auprès de HBVL. Elle ajoute : « Lorsque j’ai récupéré mon ordinateur portable en novembre, après une énième réparation, et que j’ai voulu vérifier chez moi qu’il fonctionnait enfin, je n’ai pas pu me connecter : un mot de passe différent avait été installé. Je ne peux donc même pas vérifier si cet ordinateur portable fonctionne maintenant comme il le devrait ».