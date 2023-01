Yanis Marshall nous révèle de quelle façon surprenante il est devenu très ami avec Ellen Pompeo («Grey’s Anatomy»), Eva Longoria, Florence Foresti…: «Je ne suis pas facilement intimidé»

Avant d’arriver sur les écrans français, vous avez failli avoir votre propre émission aux USA, avec Ellen Pompeo ?! Racontez-nous…

Je suis devenu ami avec Ellen comme avec Eva Longoria et pas mal d’autres, un peu de la même façon : sur Instagram. Pas mal de célébrités, pendant pas mal d’années, ont partagé mes vidéos. Et on me l’apprenait ! Par exemple, Ellen, c’était pas quelqu’un que je suivais sur les réseaux, parce que je n’ai jamais été vraiment très fan de la série « Grey’s Anatomy ». C’est tout simplement pas ce que je regarde. J’aime pas trop tout ce qui est sang dans les hôpitaux et tout ça, je suis plus « Sex and the City », les trucs qui ont un peu d’humour. Je savais évidemment qui c’était, parce que mon mec de l’époque étant fan, il pleurait devant… Moi, j’avais pas d’attachement. Et puis des potes, comme d’hab, m’ont dit qu’elle avait partagé l’une de mes vidéos. Je suis allé voir, j’ai lâché un commentaire pour dire merci beaucoup, et dans la foulée, elle m’a envoyé un message privé pour me féliciter et me demander si j’étais à Los Angeles. Par chance, j’y étais, et on s’est vu deux heures après. On est allé manger ensemble, et ça c’est tellement bien passé, on a tellement rigolé ! Parce que moi, je suis pas facilement intimidé, malheureusement pour les gens. (Rires.) Et quand on arrive à ce stade de popularité comme Ellen, je pense qu’ils en ont ras le bol d’être entourés de fans et de lèche-cul. Quelqu’un comme moi, ça leur fait du bien, en fait ! J’attendais pas qu’elle me paie l’addition parce qu’elle a plus d’argent que moi, je suis allé aux toilettes pour lui faire le coup : « bah voilà, tout est réglé », alors que je sais très bien qu’on n’a pas les mêmes moyens. Mais c’était important pour moi. Je pense que c’est cet état d’esprit qui a fait qu’Ellen et moi, on est devenu amis très rapidement.