Anderlecht voit Petar Ratkov lui filer entre les doigts: l’attaquant se rapproche d’un club italien !

Alors qu’Anderlecht semblait avoir la main sur le dossier de Petar Ratkov, attaquant serbe de 19 ans, celui-ci pourrait bien lui échapper. Selon des sources serbes, le joueur du Backa Topola serait plus proche de rejoindre Parme que la Belgique. Le club italien, évoluant actuellement en Serie B, serait prêt à mettre deux millions sur la table tout en laissant Ratkow dans son pays natal jusqu’à la fin de la saison.

Lire aussi Anderlecht incapable de cadrer contre l’Anwterp: Benito Raman, symbole des maux mauves

Vu le montant proposé qui est supérieur au 1,5 million du RSCA, la direction du Backa Topola serait plus intéressée par un accord avec la formation où évolue un certain Elias Cobbaut. Ce serait un coup dur pour Anderlecht qui pensait être en excellente position pour rapatrier Petar Ratkov en Belgique. De quoi accentuer un peu plus la pression sur Jesper Fredberg alors que le mercato hivernal se clôture mardi à minuit et qu’Anderlecht a besoin d’un attaquant pour finir au mieux la saison.