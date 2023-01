«Je souhaite que ce moment devienne le Tinder, Happn ou Raya de l’amitié»: Christophe Dechavanne dévoile son nouveau projet étonnant

Après des années d’absence à l’antenne, Christophe Dechavanne opère un retour en force sur la scène médiatique. En plus des « Orages de la vie » et « Quelle époque ! », il se relance… dans le podcast !

Un an après le succès de son premier podcast « Les petits poids », Christophe Dechavanne revient donc aux micros pour recevoir « les gens qu’il aime, ou qu’il espère aimer, des personnalités publiques ou non, qu’il connaît ou pas. » Parmi lesquels, des « femmes ou hommes politiques, militants, auteurs ou encore influenceurs, voire TikTokeurs. »

Qui sera le meilleur copain de Christophe Dechavanne ? Réponse dans le nouveau format de l’animateur : « Dechavanne cherche copains », lancé en partenariat avec Acast, la première plateforme de podcasts indépendante au monde. « C’est une opportunité fabuleuse de rencontrer des gens, de leur donner la parole, de raconter leurs histoires, et peut-être me faire de nouveaux amis au passage ? », explique l’intéressé. « C’est toujours ce qui me passionne dans mon métier, ce qui me fait avancer. »

Pour premiers invités, il recevra Marlène Schiappa (secrétaire d’Etat chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative), JUL (auteur et dessinateur de bandes dessinées à succès, Lucky Luke et du dessin animé Silex and the city), Léa Moukanas (fondatrice de l’association Aïda qui soutient les jeunes malades du cancer) mais aussi François Hollande, ou encore son ancien acolyte Patrice Carmouze.