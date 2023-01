Après «Les 12 coups de midi», Paul El Kharrat balance son salaire et celui des autres chroniqueurs des «Grosses têtes»

Avec Jean-Luc Reichmann ? C’est toujours pas ça…

Paul est ensuite revenu sur sa relation avec l’animateur des « 12 coups de midi » : « Je ne trouve pas ça négatif de réaffirmer que nous ne nous parlons plus depuis plus d’un an, c’est la vérité », a-t-il fait savoir. « Il n’y a rien de gravissime entre lui et moi. Je n’ai pas de problème, il y a peut-être eu un contentieux… Avec le temps, ça va rentrer dans l’ordre. C’est personnel. »