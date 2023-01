Une Saint-Valentin férocement romantique au Zoo d’Amnéville du 12 au 17 février

La semaine commence avec deux soirées pour les célibataires, le 12 et 13 février. Visez le coup de foudre plutôt que le coup de gueule de rester seul à la Saint-Valentin ! Dès leur arrivée, les visiteurs pourront s’équiper d’un bracelet lumineux avec une couleur en fonction de ce qu’ils recherchent. Ils pourront ensuite avancer vers le parcours Luminescences où une halte festive les attend dans le bar du zoo pour profiter d’un temps de partage gustatif, entre cocktails et petite restauration, tout cela dans une ambiance musicale, pour faire des premières connaissances. Ils pourront ensuite s’immerger dans l’univers féerique du festival. De nombreuses animations seront proposées tout au long du parcours pour pimenter la balade : animateur, musique et photomaton seront réunis pour que le charme opère.

Le 14 février, les couples pourront venir pour la « soirée des amoureux ». Dans son écrin naturellement romantique, le zoo proposera un menu spécial Saint-Valentin à partager avant ou après la ballade de Luminescences. Une ambiance musicale sera prévue ainsi qu’un photomaton pour immortaliser cette soirée.

Les enfants sont conviés

Parce que l’amour n’attend pas le nombre des années, les enfants ne seront pas en reste. Ils sont conviés à profiter d’une journée qui leur est dédiée le 15 février. Une journée bien remplie les attend au Zoo, un atelier de décoration de cartes à offrir à son amoureux ou amoureuse, une boom, une pause goûter bien gourmande et pourront finir en beauté avec la balade lumineuse.

Le programme de cette semaine de l’amour continuera les 16 et 17 février avec une prolongation des festivités. Retrouvez des animations tout au long de votre parcours et profitez de nos formules « spéciales Saint-Valentin » proposées en restauration toute la semaine. Il y en aura pour tous les goûts, sucré et salé !

À chaque espèce sa façon d’aimer

La Saint-Valentin, c’est la fête des amoureux, mais l’amour est-il toujours vécu de la même manière chez tous les animaux ? Et bien non, chaque espèce a son propre fonctionnement.

Par exemple, chez les aras hyacinthes, nos magnifiques perroquets bleu-cobalt, c’est un système de monogamie. Aux alentours de leurs 5-6 ans, ils seront matures sexuellement et se trouveront un partenaire qu’ils garderont pour la vie. Même principe chez les manchots, mais dans un groupe s’il n’y a pas assez de femelles, des couples du même sexe se formeront.

À l’inverse chez d’autres animaux, cela paraîtra moins romantique… Les femelles lionnes vivant en groupe changeront de mâle unique pour tout le groupe dès que celui-ci aura fait son temps.

Chez les éléphants, c’est encore différent. Les femelles vont vivre en structure matriarcale et les mâles en solitaire. Lorsqu’une femelle est en chaleur, elle va s’éclipser du groupe quelque temps pour aller se reproduire avec le mâle et reviendra plus tard dans son groupe.