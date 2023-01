«La majorité réussit à faire pire que Besix»: le PTB veut une consultation populaire sur le parking à Verviers

Le parking est une des marottes du PTB à Verviers. Alors autant dire que les nouveautés proposées la semaine dernière par l’échevin de la Mobilité n’ont pas convaincu, si ce n’est la fin de la concession privée.

« Le retour du parking dans les mains du public est une victoire pour la population verviétoise et le PTB. Mais là, la majorité s’est surpassée et a réussi à faire pire que Besix et Indigo. La population se plaignait d’une gestion inhumaine des redevances, ils proposent de remplacer les humains par un robot. Le parking payant participe à vider nos commerces. Ils veulent faire payer plus la population », réagit Laszlo Schonbrodt, chef de file du PTB.