Il frappe sa femme puis la harcèle à Erquelinnes: le parquet requiert 1 an de prison contre Mike

La malheureuse avait l’habitude de recevoir « des petites gifles » tous les jours. Le 13 septembre 2021, elle était cloîtrée à la maison: Mike ne voulait pas qu’on aperçoive les bleus qu’elle portait au visage. Ce jour-là, elle a eu le grand tort de parler… Alors Mike lui a collé des coups de poing pour la faire taire. Cette scène aura, heureusement pour elle, été le déclencheur de la séparation. Elle a enfin quitté celui qui ne lui apportait pas grand-chose dans la vie, hormis des violences. Mais bien sûr, l’amoureux éconduit n’a pas apprécié son nouvel état de célibataire. Difficile de vivre sans victime à tabasser. Alors, les menaces et le harcèlement ont commencé: « Je vais venir avec 5 litres d’essence et je vais te faire cramer. Je te regarderai brûler », lui a-t-il notamment envoyé. Il lui a aussi fait parvenir une vidéo où on le voit avec une carabine et un message: « Celle-là, je te la réserve en priorité ».

Il n’y a pas qu’en privé que Mike se fait remarquer: à la même époque, alors qu’il tentait d’échapper à un contrôle policier, il a commis ce que l’on appelle une « entrave méchante à la circulation », fonçant à travers tout jusqu’à occasionner un accident, en « frontal » avec une conductrice qui ne s’attendait probablement pas à le trouver sur sa route et sa bande de circulation.