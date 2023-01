Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1 « Bluffé par l’intelligence et la tranquillité des Unionistes »

« Felice Mazzù lui-même l’a affirmé : cette Union-là est encore plus forte que celle qu’il a conduite l’an dernier à la 2e place. Qui mieux qu’un coach ayant vécu avec ce groupe pendant de longs mois peut poser un jugement précis et pertinent ? Personnellement, je suis vraiment séduit par l’intelligence avec laquelle l’équipe évolue et s’adapte aux circonstances de jeu, aux changements internes aussi. Dante Vanzeir n’est plus là ? Le Suédois Gustaf Nilsson prend le relais. Ses qualités, différentes de celles du Limbourgeois, sont aussitôt assimilées et exploitées par des équipiers qui sentent et lisent très bien le foot, ces Teuma, Lazare, Lapoussin… que rien ne semble déstabiliser. L’Union est une équipe qui dégage une véritable maturité, une stabilité, une tranquillité induite par des certitudes qui se renforcent avec le temps. Les Saint-Gillois seront les derniers rivaux de Genk pour le titre, j’en suis convaincu. »

Lire aussi Vainqueur à Charleroi, l’Union poursuit sa série d’invincibilité et peut continuer à rêver