Keanu Reeves, le phénix de Hollywood: comment l’acteur est-il repassé de l’ombre à la lumière?

Qui irait penser qu’il fêtera en 2024 ses 60 ans ? Keanu Reeves est passé par tellement de chutes et de résurrections qu’il semble inaltérable, comme le phénix. Révélation du cinéma indépendant au début des années 90 avec « My own private Idaho », avant de retomber dans un relatif anonymat, il rebondit en star de film d’action dans « Point Break – Extrême limite », puis dans « Speed », avant de se risquer à jouer Hamlet sur scène et de nouveau disparaître de la circulation. Pour mieux revenir en héros de l’ère numérique dans « Matrix ».

Donné pour perdu un temps, il est aujourd’hui associé à l’assassin virtuose de la saga « John Wick », dont le quatrième épisode arrivera le 22 mars. Keanu Reeves est inclassable. Suit-il un plan de carrière ou les aléas du karma ?