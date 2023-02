Miou-Miou complice de meurtre?

Dans « Constance aux enfers », on retrouve Miou-Miou dans la peau de Constance, une antiquaire dont les affaires ne sont pas des plus florissantes. Sa vie n’est pas non plus palpitante, même si elle entretient des relations amicales avec un couple de voisins, Amine et Kimmy. Sauf que la fille est d’une jalousie maladive et imagine que son homme voudrait coucher avec Constance. Un soir, Amine frappe à la porte de Constance, paniqué, en affirmant que, suite à une dispute, son épouse est tombée dans les escaliers, après qu’il l’a poussée, et est morte. Mais il est persuadé que la police ne croira pas à la thèse de l’accident en raison de son passé judiciaire et il demande à Constance de lui emprunter sa fourgonnette pour faire disparaître le cadavre.

Si, dans un premier temps, ce lourd secret les rapproche, tout bascule lorsque, dans une lettre anonyme, un voisin prétend avoir tout vu et entame un chantage…