L’improbable célébration d’un supporter en FA Cup: alors que son équipe est largement menée, il monte sur la pelouse et assure le show! (vidéo)

C’est probablement la célébration du week-end. Le club de troisième division anglaise d’Accrington Stanley accueillait Leeds ce samedi en 16es de finale de la FA Cup et l’ambiance était au beau fixe dans les tribunes. Les locaux étaient largement dépassés par l’équipe de Premier League, mais cela n’a pas refroidi les ardeurs de leurs supporters. Et lorsqu’ils ont finalement réussi à inscrire un but pour revenir à 1-3, un fan a assuré le show.

Il a jailli des tribunes pour monter sur la pelouse et faire… le ver de terre ! Même s’il a vite été interpellé par la sécurité, sa célébration n’a pas manqué d’amuser les autres supporters.