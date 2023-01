«La meilleure vidéo Instagram», «délicieux», «on dirait Mister Bean»: le Premier ministre Alexander De Croo comme vous ne l’avez jamais vu… (vidéo)

Alexander De Croo semble beaucoup apprécier le son de Gustaph, qui nous représentera au concours Eurovision de la chanson. Dans une vidéo publiée sur Instagram, on peut voir le Premier ministre se déhancher sur le tube « Because of you » de Gustaph, accompagné de ce dernier.

