«The Resident»: pourquoi TF1 liquide la fin de saison 4 avant de lancer, dans la foulée, la saison 5?

Face à des audiences trop faiblardes, la chaîne passe dès ce mercredi à trois épisodes par soir pour finir le plus vite possible la quatrième saison de la série médicale.

Fan de « The Resident » ? Si vous devez vous lever tôt le lendemain, on vous conseille d’enregistrer désormais la série, car dès ce mercredi, TF1 a décidé de diffuser trois épisodes à la suite (au lieu de deux) du feuilleton. La raison ? Pas vraiment pour étancher la soif des fidèles de la série, qui en voudraient toujours plus, mais au contraire accélérer le rythme de diffusion, afin d’enchaîner avec la saison 5 au plus vite et faire en sorte que la série s’achève le plus rapidement possible, qu’on puisse passer à autre chose.

C’est que les aventures de nos médecins n’ont pas l’air de captiver les grandes foules outre-Quiévrain. Alors que la première saison avait été suivie par 4,2 millions de fidèles en France, ils sont désormais à peine plus de 2millions à se passionner encore pour les intrigues qui se déroulent dans les couloirs de l’hôpital Chastain Park Memorial. Un gadin considérable, mais qui correspond à ce qui se passe également outre-Atlantique, où le feuilleton est en chute libre. Et chez nous ? Ce n’est guère mieux, puisque « The Resident » (qui n’est pas diffusé sur une chaîne belge) ne se classe même pas dans le top 20 des audiences du mercredi.