En visite au Caire, Anthony Blinken appelle Israéliens et Palestiniens au «calme» et à la «désescalade»

«Nous appelons toutes les parties au calme et à apaiser les tensions», a lancé M. Blinken lors d’une conférence de presse aux côtés de son homologue égyptien Sameh Choukri qui a plaidé pour «une solution juste» au conflit israélo-palestinien plus que jamais dans l’impasse.

L’Égypte, sa diplomatie et surtout ses services de renseignement sont régulièrement sollicités pour intervenir dans la question palestinienne: premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël en 1979, et État voisin de la bande de Gaza sous blocus israélien depuis plus de 15 ans, l’Égypte reçoit tout autant les chefs de gouvernement israéliens que les dirigeants des différents partis palestiniens.