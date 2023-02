Le mystère Agatha Christie: qui est vraiment la pionnière du «whodunit»? Ce « whodunit » rejoint la centaine d’adaptations existantes de l’œuvre de la romancière britannique. Mais comment expliquer la fascination qu’elle exerce toujours ? Isopix

Par Jean-Jacques Lecocq

Qui n’a jamais lu un Agatha Christie ou vu l’une de la centaine d’adaptations de ses énigmes au grand ou au petit écran ? Plus d’un siècle après la publication de son premier roman, « La mystérieuse affaire de Styles », en 1920, Agatha Christie n’a pas perdu une once de son pouvoir de fascination. « Le crime de l’Orient-Express », l’adaptation de Kenneth Branagh diffusée ce soir, en est l’un des exemples récents. Avec plus de 2 milliards de livres vendus dans le monde, Agatha Christie n’est dépassée sur le podium que par la Bible et le « Petit Livre Rouge », de Mao.

Qu’il s’agisse des enquêtes d’Hercule Poirot, de Miss Marple ou de ses « classiques » comme « Le meurtre de Roger Ackroyd », elle est la reine incontestée du roman à énigme, du « whodunit » dont elle est une pionnière, influençant toujours des auteurs bien actuels. Quand Daniel Craig abandonne le smoking de James Bond, c’est pour devenir le détective Benoît Blanc dans « A couteaux tirés » et sa suite, « Glass Onion », sur Netflix, inspirés de son univers !

Rien, pourtant, ne prédestinait la jeune Agatha Miller, née en 1890 à Torquay, paisible ville côtière du Devon, à devenir un tel phénomène. Rien, si ce n’est son envie de bousculer le destin.

Comme Georges Simenon, Agatha a été l’héroïne de sa propre vie. Née dans une famille bourgeoise, elle reçoit une éducation privée, à la maison. « La clé de tout », pour elle. Sans camarades de classe, elle joue à s’inventer des histoires et, se révélant douée, est poussée par sa sœur, Madge, à persévérer. En 1910, elle a aussi la chance de partir en vacances, alors privilège rare, en Egypte. Mais ce qui la passionne vraiment à l’époque, c’est le chant et le piano. Si sa timidité ne l’avait pas empêchée de se produire sur scène, elle n’aurait peut-être jamais écrit…

Tout cela de toute façon n’aurait dû être que passe-temps. Comme toute jeune fille à l’éducation victorienne, sa priorité était de faire un bon mariage. Son choix se porte sur l’aviateur Archibald Christie. Ils se marient en 1914, juste avant qu’il ne s’envole pour le front. Agatha, elle, s’engage comme infirmière à Torquay. Un acte fondateur. Elle soigne pas mal de Belges – qui lui inspireront Poirot – et se familiarise avec le maniement des drogues. Après la guerre, elle suit sagement son mari à Londres et donne naissance à son unique enfant, Rosalind. Archibald n’est hélas pas un grand gestionnaire, le couple connaît des difficultés financières. Puisqu’elle est douée pour le roman à énigme, Agatha en écrit plusieurs, juste de quoi mettre du beurre dans les épinards, jusqu’au septième titre : « Le meurtre de Roger Ackoyd », qui est un succès. Ce succès ne la quittera plus !

Tout le contraire de ce qui est arrivé à « Mort sur le Nil », la seconde adaptation de son univers par Kenneth Branagh. S’inspirant des voyages d’Agatha en Egypte, ce roman, déjà porté au grand écran en 1978, est pourtant un whodunit parfait : tous les suspects coincés sur un bateau en croisière sur le Nil, le limier belge doit découvrir qui a assassiné la belle Linnet Ridgeway (Gal Gadot). Branagh en tirera un film séduisant, classique, comme le premier. Seulement, en plus d’être maintes fois reporté à cause du covid, il a bien failli finir aux oubliettes suite au scandale Armie Hammer (qui joue l’époux de Gal Gadot), accusé de viol et de penchants cannibales… Quelle histoire !