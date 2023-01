Sihem, 18 ans, recherchée depuis plusieurs jours dans le Gard: l’enquête requalifiée pour enlèvement et séquestration…

L’inquiétude est grande à La Grand-Combe, dans le Gard en France. Sihem, 18 ans, est en effet recherchée depuis le 25 janvier dernier. Sa disparition était jugée inquiétante et prend aujourd’hui une tournure dramatique puisque le parquet a décidé de requalifier l’enquête pour « enlèvement et séquestration », écrit France Bleu.

Le 28 janvier, la Gendarmerie du Gard partageait un appel à témoins sur les réseaux sociaux. « Depuis le mercredi 25 janvier 2023 à 11h00, la gendarmerie est à la recherche de Melle Sihem BELOUAHMIA, âgée de 18 ans. Il s’agit d’une jeune femme mesurant 1.69m, de corpulence normale, aux cheveux bruns et raides d’une longueur allant jusqu’au milieu du dos et aux yeux marrons. Vêtue d’un pull marron en laine, d’un pantalon de couleurs noire et de baskets claires, elle a été aperçue la dernière fois à La Grand Combe (Gard). Plusieurs unités sont actuellement à sa recherche », peut-on lire sur Facebook.