Tom Landon, négationniste britannique, arrêté après la découverte de six enfants dans la cave d’une maison d’un petit village: «Il voulait une cave pour chaque enfant»

Tom Landon a été arrêté ce week-end après avoir attaqué deux travailleurs sociaux avec du gaz poivré à Obritz. Négationniste de l’Holocauste et théoricien du complot britannique, était en Autriche depuis « peu de temps », selon l’adjoint au maire du village.

Son arrestation a eu lieu après la découverte de six enfants, âgés de 7 mois à 5 ans et supposés être les siens, dans la cave d’une maison. Ce sont des voisins qui ont alerté les forces de l’ordre après avoir entendu des voix venant du bâtiment, indique The Daily Mail. Lors de l’intervention de la police, Tom Landon était dans le réseau de tunnel avec sa compagne, une femme âgée de 40 ans.