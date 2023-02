«Profession: reporter»: c’est quoi cette série qui nous ramène dans les coulisses d’un J.T. des années 80?

A mi-chemin entre le drame et la comédie, ce feuilleton au doux parfum d’eighties met en scène des personnages justes et attachants, mais pétris de contradictions, dans les coulisses d’un journal télévisé. « Il fallait faire preuve d’une sacrée trempe pour accéder à ce poste ! » reconnaît la très charismatique Anna Torv.

En 1986, à Melbourne, un apprenti journaliste ambitieux et une présentatrice assoiffée de reconnaissance s’associent pour trouver leur place dans un monde en pleine mutation : voilà pour le point de départ de « Profession : reporter », à découvrir sur Arte (et pendant trois mois sur arte.tv).

Connue pour ses rôles dans « Fringe » et « Mindhunter » (Netflix), l’actrice, qui apparaît aussi dans « The Last of Us » (à suivre le lundi sur BeTv), campe Helen Norville, la coprésentatrice des informations du soir. « Ces femmes, avec leurs voix excessivement profondes, avaient d’ailleurs tendance à surjouer leur position. Helen devait aussi faire preuve de cette prestance exagérée. »